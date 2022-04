Australian Open-finalist van 2008 gaat met pensioen na Roland Garros

Roland Garros gaat het laatste toernooi worden van de Australian Open-finalist van 2008. Zijn pensioen gaat in na afloop van de volgende Grand Slam.

"Het is met veel emoties dat ik mijn beslissing aankondig om mijn profcarrière stop te zetten na Roland Garros", schrijft Jo-Wilfried Tsonga op sociale media. Daar hoort ook een YouTube-video bij, waarin Tsonga zijn beslissing verder toelicht.

De Fransman zal dus wel afscheid kunnen nemen voor eigen publiek. Tsonga behaalde in 2012 zijn hoogste positie ooit op de wereldrangschikking: hij stond toen vijfde. Het dichtst bij een grandslamtitel kwam hij in 2008, door het halen van de finale op de Australian Open. Djokovic was in die finale in vier sets te sterk.

C’est avec beaucoup d’émotions que j’annonce aujourd’hui ma décision d’arrêter ma carrière professionnelle lors du prochain tournoi de @rolandgarros 🧡

It is with great emotion that I announce today my decision to stop my career at the next French Openhttps://t.co/yCmP3wch3o — Jo-Wilfried Tsonga (@tsonga7) April 6, 2022

De laatste jaren had Tsonga steeds vaker te kampen met blessures. Zijn laatste toernooizege dateert van 2019, toen hij het ATP-toernooi van Metz op zijn naam schreef.