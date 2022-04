David Goffin rekent in eerste ronde in Marrakech af met kwalificatiespeler

De ontmoeting met een kwalificatiespeler gaf David Goffin perspectief in Marrakech. De eerste ronde heeft onze landgenoot inderdaad kunnen overleven.

De Bosniër Damir Damir Džumhur kan al eens verrassend uit de hoek komen, maar die kans kreeg de qualifier van Goffin niet. David Goffin zat van in het begin prima in de wedstrijd en nam meteen de eerste drie spelletjes voor zijn rekening. Een rebreak vermijden en er vervolgens een tweede break bovenop doen, bleek het concept om vlot met de eerste set aan de haal te gaan.

Džumhur, die in Marrakech twee kwalificatiematchen winnend had afgesloten, zorgde wel voor meer weerwerk in de tweede set. Goffin kwam zelfs een break achter, maar maakte die onmmiddellijk weer ongedaan. Nadien deden beide spelers wat ze moesten doen op de eigen opslag. In de tiebreak was Goffin duidelijk de betere. Met 6-2 en 7-6 (7/3) verzekerde de Luikenaar zich van een plek in de volgende ronde.