🎥 Hommeles in tenniswereld: talent deelt slag in gezicht uit na nederlaag

Het 15-jarige Franse talent Michael Kouame verloor op een juniorentoernooi in Ghana verrassend van Raphael Nii Ankrah.

En daarna ging het van kwaad naar erger met de Fransman, die bij het groeten in Accra zijn tegenstander ... een slag verkocht.

Number 1 seeded player Michael Kouame from France 🇫🇷 slaps Raphael Nii Ankrah 🇬🇭 after losing in the ongoing TGF ITF jnrs world tour at the Accra sports stadium pic.twitter.com/pj4WjfifXZ