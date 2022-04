'Nieuwe Nadal' zet volgende stap: Spaans toptalent is jongste toernooiwinnaar ooit op Miami Open

Krijg maar eens de term 'nieuwe Nadal' aan je gekleefd: niet simpel. Op de Miami Open is gebleken dat het wel terecht is voor de toernooiwinnaar.

Carlos Alcaraz heeft het heren enkelspel in Miami gewonnen. Het werd een finale tegen Casper Ruud, nog zo'n jong talent. Het was ook de Noor die het best begon door de eerste drie spelletjes te winnen. De comeback van Alcaraz was impressionant: van 1-4 achter ging de 18-jarige Spanjaard naar 7-5-setwinst.

Een mentale tik voor Ruud, die in de tweede set dan ook nog eens onmiddellijk op achtervolgen werd aangewezen. Ruud beperkte wel de schade en bleef zo in de match, maar Alcaraz kwam niet meer in de problemen. Alcaraz serveerde de finale uit en won met 7-5 en 6-4. De tiener komt in de geschiedenis als jongste toernooiwinnaar ooit in Miami.