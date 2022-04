Ervaren tegenstandsters houden Elise Mertens van dubbeltitel in Miami na spannende tweesetter

Geen kers op de taart, geen dubbeltitel voor Elise Mertens in Miami. Twee ervaren tegenstandsters waren net te sterk in de finale voor Mertens en Kudermetova.

Bij 1-1 wonnen Mertens en Kudermetova drie spelletjes op rij. Toen zag het er voor hen allemaal nog goed uit in de dubbelfinale van de Miami Open. Laura Siegemund en Vera Zvonareva deden hierna echter net hetzelfde. In het slot van de eerste set waren beide duo's mekaar waard. Een reeks van zes punten op rij in de tiebreak in het voordeel van Siegemund en Zvonareva was beslissend.

De Duitse en de Russische draaien al wat jaren mee en kennen dan ook het klappen van de zweep. Toch gaven Mertens en Kudermetova niet op: ze namen ook in de tweede set een vroege voorsprong. Bij 3-5 leek een derde set zelfs in de maak, maar de geschiedenis herhaalde zich: Siegemund en Zvonareva kwamen terug. Ze gingen zelfs meteen erop en erover: 7-6 (7/5) en 7-5 en de finale was meteen beslist.