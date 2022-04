Ruben Bemelmans pakt in Lugano dubbeltitel samen met Masur

In het Zwitserse Lugano heeft Ruben Bemelmans samen met zijn Duitser dubbelpartner Daniel Masur het dubbeltoernooi gewonnen.

Bemelmans en Masur zijn al even in goede doen als duo, vorige maand wonnen ze nog het challenger-toernooi in Turijn.

In Lugano verloren Bemelmans en Masur in de kwalificaties maar werden ze toch opgepikt voor de hoofdtabel. En gelukkig maar want Bemelmans en Masur gingen helemaal door tot aan de finale.

In die finale van het challengertoernooi kregen ze met het duo Kym-Riedl twee thuisspelers voor zich. De eerste set ging met 4-6 naar Bemelmans en Masur maar de tweede set ging in een tie-break naar het Zwitserse duo.

In de laatste set, die werd bevochten in een super tie-break, trokken Bemelmans en Masur aan het langste eind met 7-10.