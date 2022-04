Net geen finale voor Zizou Bergs: Brit is nipt te sterk in Saint-Brieuc

Zizou Bergs had al een prachtig parcours afgelegd in Saint-Brieuc. De finale halen zat er echter net niet in.

Bergs stuitte in het Franse challengertoernooi op Jack Draper. De Brit stond vooral in de eerste set sterk te spelen. Bergs moest toestaan dat een verschil van twee breaks op het scorebord kwam. Onze landgenoot beet zich hierna wel vast in de wedstrijd. Tot 5-5 ging het gelijk op in de tweede set. Op dat moment kon Bergs de beslissende break forceren. Alles te herdoen dus en op naar een derde set. Ook daarin bleef het spannend tot het einde en lag het niveau van beide spelers dicht bij mekaar. Draper was toch net dat tikkeltje beter en haalde het met 6-2, 5-7 en 6-4.