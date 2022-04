Naomi Osaka is weer terug maar Swiatek kroont zich tot terechte nummer 1 van de wereld met 'Sunshine Double'

Iga Swiatek heeft het WTA-toernooi van Miami gewonnen. In de finale versloeg de Poolse Swiatek Naomi Oasaka in twee sets.

Door het afscheid van Ashleigh Barthy zal Iga Swiatek binnenkort logischerwijze de eerste plaats op de WTA-ranking erven van de Australische. En die plek heeft ze niet gestolen want enkele weken na het WTA-toernooi van Indian Wells heeft Swiatek dus ook het toernooi van Miami op haar naam geschreven, de zogenoemde 'Sunshine Double'. Enkel Steffie Graf, Kim Clijsters en Victoria Azarenka deden haar dat voor.

In de finale versloeg Swiatek de Japanse Naomi Osaka die na haar verlies in de eerste ronde van Australian Open nu helemaal terug lijkt te zijn. In de eerste set klampte Osaka nog lang aan maar was Swiatek de betere met 4-6. In de tweede set was de tank leg en won Swiatek eenvoudig met 0-6.

🇵🇱 @iga_swiatek becomes the youngest player EVER to win the #MiamiOpen and Indian Wells in the same year! pic.twitter.com/B3PJOtsWfx — wta (@WTA) April 2, 2022