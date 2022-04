Zizou Bergs verrast tegen tweede reekshoofd in Frankrijk en staat in finale

Zizou Bergs heeft zich geplaatst voor de finale van het Challengertoernooi in St. Brieuc in Frankrijk.

De 22-jarige Bergs (ATP-186) geldt als een groot tennistalent en probeert via het Challenger-circuit genoeg punten te behalen om ook een rol te spelen in de top 100 van het tennis. In Frankrijk is hij daar alvast goed aan bezig.

In de halve finale trof Bergs zaterdagnamiddag thuisspeler en tweede reekshoofd Quentin Halys (ATP-115) Vooraf leken de kansen op winst voor Bergs vrij gering.

En die kansen werden nog kleiner toen Bergs de eerste set met 3-6 verloor. In de tweede set kwam onze landgenoot echter terug in de wedstrijd en werd het 6-3. In de derde en laatste set was het vat af bij Halys. Bergs won de derde set vrij vlot met 6-1.

In de finale treft Bergs zondag de Brit Jack Draper (ATP-145), een 20-jarig tennistalent.