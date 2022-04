Mertens en dubbelpartner laten Amerikaanse dames geen kans in super tiebreak en halen finale in Miami

Elise Mertens en haar dubbelpartner staan in de finale in Miami. Een sterke super tiebreak maakte in de halve finales het verschil.

Elise Mertens en Veronika Kudermetova namen het in de halve finales op tegen Cori Gauff en Caty McNally. Twee jonge Amerikaanse dames die in het dubbelspel wel van aanpakken weten, maar Mertens en Kudermetova waren meteen bij de les. Het Belgisch-Russische duo liep meteen 2-0 uit en het zag er nooit echt naar uit dat ze die voorsprong uit handen gingen geven. In de tweede set lag het niveau van beide duo's dichter bij mekaar. Bij 3-4 wisten Gauff en McNally dan eindelijk een break te forceren. Die zette hen ook op weg naar winst in die tweede set, waardoor alles opnieuw te herdoen was in de super tiebreak. 9-1-TUSSENSPURT IN SUPER TIEBREAK Mertens en Kudermetova waren vastberaden om hun tegenstandsters geen extra kansen meer te geven. Onze landgenote en haar dubbelpartner trokken het laken resoluut naar zich toe: ze wonnen negen van de eerste tien punten in de super tiebreak. Zo lag de match in een beslissende plooi. Met 6-4, 3-6 en [10-2] plaatsten Mertens en Kudermetova zich voor de finale op de Miami Open.

