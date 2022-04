Ruben Bemelmans gaat tweede dubbelfinale spelen in minder dan een maand

Ruben Bemelmans heeft de smaak te pakken in het dubbelspel. Een tweede finale in minder dan een maand tijd is een feit. Samen met Masur klopte hij twee Fransen in de halve finales in Lugano.

Added en Olivetti heetten die en ze lieten snel zien dat ze niet met zich zouden laten sollen. Bij 1-1 plaatsten ze een tussenspurt door drie spelletjes op rij te winnen. Desondanks zetten Bemelmans en Masur de scheve situatie nog recht. Met hun rug tegen de muur wonnen ze zelfs drie opeenvolgende games en redden ze twee setballen. In de tiebreak was er nog een ommekeer nodig: van 3-6 ging het naar 8-6. Vijf setpunten gered in totaal. De tegenstanders van de Belgisch-Duitse combinatie waren niet aangeslagen. Bij 2-2 konden Added en Olivetti opnieuw een kloofje bij mekaar tennissen. Deze keer zouden ze hun voorsprong niet meer uit handen laten glippen: er moest dus een derde set gespeeld worden. PRIMA START IN SUPER TIEBREAK In het dubbelspel is dat een super tiebreak. Bemelmans en Masur wonnen vier van de eerste vijf punten en lagen zo weer op schema voor de finale. Hun overwinning kwam nadien op geen enkel moment nog in het gedrang. Het werd 7-6 (8/6), 4-6 en [10-3]. Nadat ze begin maart de titel pakten op de challenger in Turijn, bereiken Bemelmans en Masur ook op het challengertoernooi van Lugano de finale.