Opnieuw een tegenstander die zich terugtrekt: Zizou Bergs staat zo fris als een hoentje in halve finales

Zizou Bergs moet nog zo fris als een hoentje zijn, terwijl hij wel al de halve finales bereikt heeft op het challengertoernooi van Saint-Brieuc.

Voor de tweede wedstrijd op rij heeft de tegenstander van Bergs zich teruggetrokken uit het toernooi. Bergs zou het in de kwartfinales opnemen tegen de Duitser Benjamin Hassan. Die heeft echter verstek gegeven. In de vorige ronde deed de Rus Roman Safiullin hetzelfde. Bergs dus opnieuw door zonder te spelen: hij zit bij de laatste vier.

MEERDERE DAGEN NIET MEER GESPEELD

En dit door nauwelijks energie te verspelen, want in de eerste ronde gunde Bergs zijn opponent slechts vier spelletjes. De andere kant van de medaille is wel dat Bergs geen ritme meer heeft kunnen opdoen, aangezien het al meerdere dagen geleden is dat onze landgenoot nog een wedstrijd heeft gespeeld.

Wel heeft Bergs zich al bewezen in de kwalificaties door twee kwalificatiewedstrijden winnend af te sluiten. In de halve finales komt Bergs uit tegen de Brit Alastair Gray of tegen de Fransman Quentin Halys, het tweede reekshoofd in Saint-Brieuc.