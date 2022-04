Geen nieuwe overname van de macht: Medvedev niet voorbij kwartfinales in Miami, finale bij de dames bekend

Daniil Medvedev neemt de macht niet opnieuw over in het mannentennis. De kwartfinales: in Miami is dat zijn eindstation geworden. Ondertussen zijn de twee finalistes bij de dames bekend.

Medvedev en Djokovic deden onlangs al een paar keer haasje-over bovenaan de wereldrangschikking. Momenteel is Medvedev weer de nummer 2 van de wereld. Als de Rus heel ver kon geraken op de Miami Open, had hij de eerste plaats weer kunnen overnemen, maar zover komt het dus niet. Daar heeft Hubert Hurkacz over beslist. De Pool schakelde Medvedev uit in Miami. Hurkacz nam meteen de eerste drie spelletjes voor zijn rekening. Medvedev kwam wel nog net op tijd terug om een tiebreak te forceren. Die werd nipt gewonnnen door Hurkacz, die vervolgens in de tweede set duidelijk de betere speler was. Met 7-6 (7/3) en 6-3 was de stunt een feit. Cerundolo - Ruud en Hurkacz - Alcaraz zijn de halve finales bij de mannen. © photonews Bij de dames ligt de finale al vast: die gaat tussen Osaka en Świątek. Osaka haalde het in de halve finales van Bencic met 3-6, 6-3 en 6-4. Świątek trok haar uitstekende vorm door tegen Pegula en plaatste zich met 6-2 en 7-5 voor de eindstrijd op de Miami Open.