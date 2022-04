Ysaline Bonaventure stuit op topreekshoofd in kwartfinales in Croissy-Beaubourg

Ysaline Bonaventure moest het in de kwartfinales opnemen tegen het topreekshoofd op het ITF-toernooi van Croissy-Beaubourg.

Dat was Chloe Paquet. Bonaventure is zelf het zevende reekshoofd in Croissy-Beaubourg. Onze landgenote dwong als eerste een breakpunt af, maar wist dit niet te verzilveren. Jammer. In het vervolg van de set zouden er kansen komen voor beide speelster. Paquet ging hier veel efficiënter mee om en trok zo bij 3-3 drie spelletjes op rij naar zich toe.

In de tweede set stond Ysaline Bonaventure niet toe dat Paquet afstand ging nemen. Zo moest er een tiebreak aan te pas komen. Paquet sloeg daarin wel al vroeg een kloofje. Dat kon Bonaventure niet meer rechtzetten. Met 6-3 en 7-6 (7/4) ging de overwinning naar de Française.