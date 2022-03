Ruben Bemelmans bereikt met Duitse dubbelpartner de halve finales in Lugano

Aan de zijde van zijn Duitse dubbelpartner is Ruben Bemelmans prima op dreef in Lugano. De halve finales zijn alvast bereikt.

De Polen Drzewiecki en Walków waren de tegenstanders in de kwartfinales op dit challengertoernooi. In de eerste tien spelletjes wonnen beide dubbelteams telkens de opslaggames, tot Bemelmans en Masur in het elfde spel wel de break forceerden. Dat bleek meteen ook beslissend te zijn voor de uitkomst van de openingsset.

DOORDUWEN NA OPENINGSSET

Nog even doorduwen en het Belgisch-Duitse duo zat helemaal op koers voor de halve finales. Bij 0-1 in de tweede set wonnen Bemelmans en Masur drie spelletjes op rij. Zo verwierven ze een voorsprong die ze nadien enkel nog verder zouden uitbouwen.

Hun greep op de match werd dus steeds groter: met 7-5 en 6-2 zouden ze doorstoten. Bemelmans had met zijn dubbelpartner eerder ook al landgenoot Geerts en diens Nederlandse partner Van Rijthoven uitgeschakeld met 6-4, 6-7 (3/7) en [10-6].