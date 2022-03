Mertens kent tegenstandsters voor halve finales dubbelspel in Miami

Elise Mertens weet wie haar tegenstandsters zullen zijn in de halve finales van het dubbelspel in Miami.

Elise Mertens had zich samen met Veronika Kudermetova eerder al geplaatst voor de halve finales door het te halen van Rosolska en Routliffe na een thriller met 6-3, 3-6 en [11-9]. Kirsten Flipkens daarentegen slaagde er net niet in om de halve finales te halen. Alexandrova en Yang hadden Flipkens en Mirza in de kwartfinales uitgeschakeld met 6-3 en 7-6 (7/3).

Alexandrova en Yang zijn echter niet de volgende tegenstandsters voor Mertens en Kudermetova. Die moesten uit een andere wedstrijd komen en de uitkomst daarvan is nu ook bekend. Mertens gaat het opnemen tegen de Amerikaanse dames Cori Gauff en Caty McNally voor een plekje in de halve finales. Dat wordt meteen een clash tussen het eerste en vierde reekshoofd. Mertens en Kudermetova zijn de topreekshoofden.