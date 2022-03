Bergs mag zich na zege en walk-over al opmaken voor kwartfinales, Bonaventure even ver in ITF-toernooi

Zizou Bergs en Ysaline Bonaventure kunnen al stellen dat ze de kwartfinales bereikt hebben op de toernooien waar ze deze week actief zijn.

In het geval van Bergs is dat sneller dan verwacht. Op de challenger in Saint-Brieuc had hij via de kwalificaties een stekje verworven op de hoofdtabel. In de eerste ronde was de Griek Pervolarakis zijn tegenstander. Bergs zette hem vlotjes opzij met 6-3 en 6-1.

De volgende opponent in het speelschema was het vierde reekshoofd Safiullin. De Rus heeft zich echter teruggetrokken uit het toernooi. Een walk-over dus: door de opgave van zijn tegenstander mag Bergs rechtstreeks door naar de kwartfinales.

REEKSHOOFD BONAVENTURE OP SCHEMA

In dat stadium bevindt het ITF-toernooi van Croissy-Beaubourg zich ook steeds. Ysaline Bonaventure heeft zich bij de laatste acht geschaard door de Finse Kulikova te verslaan met 2-6, 6-4 en 6-2. Eerder had onze landgenote ook al afgerekend met de Russische Vikhlyantsova met 7-5 en 6-4. Bonaventure is het zevende reekshoofd in Croissy-Beaubourg.