Zizou Bergs overleeft kwalificaties op challenger in tegenstelling tot andere Belgen

Zizou Bergs heeft via de kwalificaties opnieuw de hoofdtabel van een challenger bereikt. Andere Belgen hadden het daar beduidend moeilijker mee.

Vorige week haalde Bergs nog de kwartfinales op een challenger in Lille. In Saint-Brieuc is hij al opnieuw aan een challengertoernooi toe. Deze keer moest Bergs wel kwalificaties spelen. Eerst zette hij de Amerikaan Roy Smith opzij met 6-3 en 6-4. In de tweede kwalificatieronde volgde een spannende driesetter tegen de Fransman Thomas Deschamps. Bergs trok wel aan het langste eind met 6-2, 4-6 en 7-5.

NEDERLANDER NEKT BEMELMANS

Bergs dus naar de hoofdtabel in Saint-Brieuc: dat hadden landgenoten van hem elders ook graag bereikt. Het lukte Ruben Bemelmans echter niet op de challenger in Lugano. Bemelmans klopte wel de Italiaan Fonio met 7-5 en 6-4. De Nederlander Brouwer was in de tweede kwalificatieronde te sterk met 3-6, 6-3 en 6-3.

Nog in Lugano stelde Michael Geerts het met slechts één zege in de kwalificaties. Die werd behaald tegen de Italiaan Napollitano: 7-6 (7/5) en 6-2. De Fransman Added versloeg Geerts hierna met 6-1 en 7-6 (7/4). In de challenger van Marbella sneuvelde Christopher Heyman ook ni de tweede kwalificatieronde.