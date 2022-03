Ook Kirsten Flipkens stoot door naar de kwartfinales in het dubbelspel in Miami

Met Kirsten Flipkens heeft nog een tweede Belgische de kwartfinales van het dubbelspel in Miami bereikt. Elise Mertens was daar eerder al in geslaagd.

Mertens vormt in Miami een duo met Kudermetova, Flipkens met Mirza. Flipkens en Mirza namen meteen een goede start tegen het Amerikaans-Nederlandse duo Krawczyk/Schuurs. Nadien zouden ze hun voorsprong alleen nog maar verder uitbouwen. Na een vlotte setwinst kwamen Flipkens en Mirza ook 4-2 voor in de tweede set. Krawczyk en Schuurs reageerden wel onmiddellijk en maakten hun achterstand goed. Nadien volgden twee games die eindigden met een beslissned punt. Dat ging telkens naar Flipkens en Mirza: de definitieve beslissing in de wedstrijd. Eindstand: 6-2 en 6-4.

