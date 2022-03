Het is even genoeg: Oekraïense Svitolina neemt met pijn in het hart pauze van het tennis

Voor de Oekraïense Elina Svitolina is het allemaal even genoeg geweest. Het nummer 20 van de WTA-ranking heeft op sociale media aangekondigd dat ze een pauze inlast.

Het zijn lastige tijden voor sporters uit Oekräine, zeker omdat de invasie van Rusland nu toch al enkele weken aan de gang is. "Mijn lichaam kan het even niet meer aan en geeft aan dat ik moet rusten", zegt ze.

"Enkele maanden geleden sukkelde ik nog met een rugblessure waardoor ik me niet ten volle kon voorbereiden op de toernooien. Maar ondertussen zit ik ook met een ondraaglijke pijn in mijn hart om wat aan het gebeuren is in mijn thuisland Oekraïne, om hoeveel moed mijn landgenoten tonen in het verdedigen van ons land", is ze emotioneel.

"Die moed dat zij toonden, gaf me even de kracht om door te gaan en te blijven vechten op et tenniscourt maar nu is het even genoeg. Ik zal enige tijd weg blijven van toernooien maar zal jullie binnenkort opnieuw zien. Bedankt voor jullie steun in deze lastige periode", besluit Svitolina.