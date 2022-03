🎥 Azarenka vertrekt zonder wedstrijd uit te spelen na discussie met umpire

Azarenka stond met 6-2 en 3-0 achter tegen Fruhvirtova, de 16-jarige Tsjechische die eerder ook Elise Mertens uitschakelde.

Azarenka ging in de clinch met de umpire en vroeg een blessurebehandeling aan. In het tumult pakte ze haar boeltje en verdween ze in de coulissen.

Dat leverde haar de nederlaag op. In de volgende ronde wacht de Tsjechische een duel met de Spaanse Paula Badosa.

It happened again 💀 down 2-6 0-3 Victoria Azarenka retired from the match. Umpire kept telling her physio needs to sign her off but she didn't wait. 16yo Linda Fruhvirtova is through 👀 https://t.co/3Xk9filyo5 pic.twitter.com/3hC49kHhn1