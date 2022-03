Sander Gillé en Joran Vliegen stuiten op routiniers in dubbelspel op Miami Open

In tegenstelling tot Elise Mertens bij de dames zijn Sander Gillé en Joran Vliegen in het dubbel in Miami bij de mannen niet kunnen doorstoten naar de volgende ronde.

Ivan Dodig en Marelo Melo kennen het klappen van de zweep na jaren op de tour en dat hebben ze in Miami nog eens laten zien. Sander Gillé en Joran Vliegen boden in de eerste set wel weerwerk, maar moesten toch nipt de duimen leggen. Eens ze de eerste set aan het Kroatisch-Braziliaanse duo moesten laten, werd het alleen nog moeilijker voor de Belgen. Gillé en Vliegen sprokkelde nog amper één spel. Het werd 6-4 en 6-1.