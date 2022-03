Kirsten Flipkens omzeilt met ervaren dubbelpartner de eerste klip op de Miami Open

Kirsten Flipkens is in Miami al uitgeschakeld in het enkelspel. In het dubbelspel heeft ze haar eerste partij daarentegen kunnen winnen.

Dat deed ze aan de zijde van de Indiase Sania Mirza, ook een speelster met een pak ervaring in het dubbel. Het Canadees-Amerikaanse duo Fernandez/Neel was het eerste duo dat ze tegenkwamen in het dubbelspel in Miami. Fernandez en Neel begonnen het best, maar Flipkens en Mirza zetten al snel orde op zaken. Aan het eind van de eerste set won onze landgenote samen met haar dubbelpartner ook twee games na een beslissend punt. Dat maakte het verschil en bezorgde hen setwinst. Toen ze 3-1 voor kwamen in de tweede set, leken ze al gewonnen spel te hebben. Fernandez en Neel kwamen echter nog terug tot 4-4. Een paar opslagbeurten later kwam er een tiebreak aan te pas. Daarin hadden Flipkens en Mirza het betere van het spel, waardoor ze een derde set konden vermijden. Met 6-3 en 7-6 (7/2) was de overwinning een feit.