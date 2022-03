UPDATE: Bonaventure verliest na nederlaag in enkel ook in het dubbel aan zijde Benoit, Bergs eruit in Lille

Geen goed Belgisch nieuws deze keer vanuit Lille en Le Havre. Zizou Bergs en Ysaline Bonaventure zijn beiden niet verder geraakt dan de kwartfinales in die respectievelijke toernooien.

Zizou Bergs had op het challengertoernooi van Lille al tweemaal een driesetter overleefd. Dat een derde keer klaarspelen, lukte echter niet. Het heeft er veel mee te maken dat Bergs de eerste set aan de tegenstander moest laten na een tiebreak.

Veel scheelde het dus niet of Bergs was met de eerste set aan de haal gegaan. De tweede set was wél voor hem, waarna de derde set dus moest beslissen. Quentin Halys was echter de speler die daarin de meeste spelletjes kon sprokkelen. De Fransman schakelde Bergs uit met 7-6 (7/3), 3-6 en 6-3.

BONAVENTURE STUIT OP RUSSISCHE

Eerder op de dag was Ysaline Bonaventure al gestrand in de kwartfinales op het ITF-toernooi van Le Havre. De Belgische had op het graveltoernooi al Albie en Avanesyan geklopt. Blinkova bleek echter te sterk. Vanaf 4-4 nam de Russische de wedstrijd in handen. Blinkova troefde Bonaventure uiteindelijk af met 6-4 en 6-3.

Update: ook in het dubbelspel is het avontuur van Bonaventure in Le Havre ten einde gekomen. Ze vormde een dubbelduo met landgenote Marie Benoît. De Spaanse dames Bucșa en García Pérez waren met 6-0, 2-6 en [10-5] te sterk.