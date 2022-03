Belgische toppers sneuvelen in Miami: Elise Mertens verliest van 16-jarige, Goffin kansloos tegen Spanjaard

De Miami Open gaat verder zonder Belgische toppers. Zowel Elise Mertens als David Goffin zijn uitgeschakeld. De 16-jarige Fruhvirtová zorgde verrassend voor een vroeg einde van het toernooi van Mertens: 7-5, 2-6 en 6-1. Bij de mannen versloeg Carreño Busta Goffin met 6-3 en 6-2.

Fruhvirtová is een wildcardspeelster in Miami: de jonge Tsjechische staat nog maar aan het begin van haar carrière. Een op papier haalbare klip dus voor Mertens, die de eerste set echter aan haar opponente moest laten na een late break. Mertens trok wel vlot de tweede set naar zich toe. Wellicht dachten velen dat ze hierna zou doorgaan op haar elan.

Niets was echter minder waar. Omdat de spannende games telkens naar Fruhvirtová gingen, kreeg Mertens in de derde set enkele mentale tikken om de oren. Vanaf 1-1 zou onze landgenote geen spelletje meer winnen. Het werd zo een roeme aftocht voor Mertens in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Miami. In de eerste ronde had ze door haar status van reekshoofd niet moeten spelen.

ENE SPANJAARD IS DE ANDERE NIET

In het heren enkelspel had Goffin weinig moeite gekend met Carballés Baena. Diens landgenoot Carreño Busta was duidelijk van een ander kaliber. In de eerste set beperkte Goffin de schade nog tot een break. De Luikenaar ging vervolgens nog mee tot 2-2, maar nadien was zijn verhaal voorbij.