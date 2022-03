Zizou Bergs haalt het opnieuw van Fransman na driesetter en zit in de kwartfinales in Lille

Zijn ticket voor de kwartfinales heeft Zizou Bergs beet in Lille. Opnieuw moest hij het tegen een Fransman opnemen. Opnieuw ging zijn tegenstander voor de bij in drie sets.

Vooral in de eerste set van deze achtste finale maakte Zizou Bergs indruk. Onze landgenoot bracht een verschil van twee breaks aan op het scorebord en had slechts iets meer dan een halfuurtje nodig om de eerste set naar zich toe te trekken.

Laurent Lokoli wist dus wat gedaan: reageren. Al liet Bergs hem niet zonder slag of stoot terug in de match. Ongetwijfeld had die graag een derde set vermeden indien mogelijk, maar dat lukte niet. De tweede set ging met 3-6 naar Lokoli.

BERGS BESLECHT MATCH IN ZIJN VOORDEEL

Bergs had in de vorige ronde de klus al geklaard in een beslissende derde set. De geschiedenis zou zich herhalen. Dezelfde cijfers als in de tweede set kwamen op het bord, maar deze keer in het voordeel van Bergs. Eindstand: 6-2, 3-6 en 6-3.