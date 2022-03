Opsteker in Miami: David Goffin boekt nog eens een hele vlotte overwinning

Zo'n vlotte overwinning voor David Goffin: dat was al even geleden. Daarom is wat hij in Miami realiseerde in de eerste ronde een grote meevaller.

Iedereen weet dat David Goffin moeilijke jaren meemaakt op de tennisbaan. Als hij dan al eens een overwinning kan laten optekenen, is het vaak zwoegen. Niet zo in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Miami. Goffin liep tegen de Spanjaard Carballés Baena meteen 3-0 uit en ging 5-2 nog eens blanco door de opslag van zijn tegenstander. Goffin kwam in de tweede set wel een break achter, maar brak meteen terug en maakte dan gebruik van dat momentum om van 1-2 achter naar 5-2 voor te gaan. Een opslagbeurt later serveerde de Belg voor de overwinning. Dat deed hij zonder nog een punt af te staan: met 6-2 en 6-3 was dit eindelijk nog eens een overtuigende David Goffin.