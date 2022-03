Kirsten Flipkens moet nipt de duimen leggen in beklijvende wedstrijd en treft dus niet de nummer 2 van de wereld

Nog één keer winnen en Kirsten Flipkens had de nummer 2 van de wereld getroffen. Het was nipt, maar het komt net niet zover. Flipkens verloor in de eerste ronde.

Sowieso was het wel al mooi dat ze de hoofdtabel bereikt had, want daarvoor moest Flipkens twee kwalificatiematchen winnen. Viktoria Golubic was haar volgende tegenstandster. Flipkens haalde tegen de Zwitserse twee keer een break achterstand op. Dat ook nog een derde keer voor mekaar krijgen, was te veel gevraagd.

Flipkens liet echter de schouders niet hangen. Aan het eind van de tweede set stond ze een tikkeltje beter dan haar opponente te tennissen en zo werden de bordjes weer perfect in evenwicht gebracht. In de derde set was het weer achtervolgen en herhaalde het scenario vanuit de eerste set zich min of meer.

VECHTLUST IS TEVERGEEFS

Een 3-1-achterstand maakte Flipkens nog goed, maar nadien maakte Golubic toch defnitief het verschil. De Zwitserse haalde het met 6-4, 4-6 en 6-4 en neemt het in de volgende ronde op tegen Iga Świątek. De Poolse is sinds kort de nummer twee van de wereld. Helaas was deze mooie affiche Flipkens net niet gegund in Miami.