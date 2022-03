Wisselend succes voor Zizou Bergs in toernooi van Franse Rijsel

Zizou Bergs heeft op de openingsdag van het Challengertoernooi in Rijsel gewonnen in het enkelspel. In het dubbelspel is hij uitgeschakeld.

Bergs haalde het in het enkelspel met 6-3, 4-6 en 6-4 van de Fransman Antoine Hoang. In de tweede ronde wacht de Franse qualifier Laurent Lokoli. Die schakelde onze landgenoot Simon Beaupain uit. In het dubbelspel is Bergs dan weer niet door de eerste ronde geraakt. Hij speelde in het Franse toernooi samen met onze landgenoot Michael Geerts. Ze verloren van het Nederlandse duo Sander Arends en David Pel in twee sets: 6-2 en 6-4. De wedstrijd duurde amper een uur en vier minuten.