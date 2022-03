Verrassing van formaat: Nummer één van de wereld stopt met tennissen

Op Instagram heeft de Australische Ashleigh Barty in en video laten weten dat ze stopt met tennis spelen.

De nummer één kwam op sociale media met haar opvallende boodschap. “Ik wil andere dromen najagen die ik altijd al wilde bereiken”, klonk het.

“Ik stop met tennis. Het is de eerste keer dat ik het hardop zeg, en het is moeilijk om te zeggen. Maar ik ben erg blij en ik ben er zo klaar voor. Ik weet alleen uit de grond van mijn hart dat het voor mij als mens het juiste is om te doen op dit moment.”

Barty staat sinds 2019 op nummer één op de wereldranglijst. Ze won Roland Garros in 2019, Wimbledon in 2021 en dit jaar de Australian Open.

“Succes voor mij is weten dat ik alles heb gegeven, alles wat ik kon. Ik ben vervuld, ik ben gelukkig en ik weet hoeveel werk het kost om je best te doen Het is gewoon dat ik dat niet meer in me heb. Ik heb niet de fysieke energie, de emotionele wil en al het andere om mezelf op het hoogste niveau te pushen.”