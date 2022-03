Flipkens bereikt hoofdtabel in Miami, andere Belgische dames kennen geen succes

De Belgische dames hebben het op het WTA 1.000-toernooi in Miami een mindere dag gehad.

Greet Minnen verloor in de eerste ronde van de Australische Daria Saville in twee sets: 7-5 en 6-3. De partij duurde 2 uur en 4 minuten. In de volgende ronde wachtte anders Simona Halep.

Maryna Zanevska moest dan weer opgeven na de eerste set. Tegen de Estse Kaia Kanepi (WTA 61) stond ze toen 6-2 in het krijt. Waarom Zanevska forfait gaf is niet duidelijk.

Kirsten Flipkens heeft zich dan wel weer geplaatst voor de hoofdtabel. Zij versloeg in de tweede kwalificatieronde de Amerikaanse Alycia Parks (WTA 155) in twee sets: 7-5 en 6-1.