Ruben Bemelmans sneuvelt in eerste ronde in Zwitserse Biel

Ruben Bemelmans is in de eerste ronde van het enkelspel uitgeschakeld op het Challengertoernooi van het Zwitserse Biel.

Bemelmans verloor na twee tiebreaks van de Tsjechische qualifier Marek Gengel: 7-6 (7/4) en 7-6 (7/3), na net geen anderhalf uur tennissen.

Bemelmans komt vandaag ook nog in actie in het dubbelspel. Hij speelt samen met de Duitser Daniel Masur in het dubbelspel.

Hun eerste tegenstander in de eerste ronde zijn de Zwitsers Marc-Andrea Huesler en Dominic Stricker. Bemelmans is de enige Belg die in Biel in actie komt.