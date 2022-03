Rafael Nadal moet enkele weken forfait geven

Rafael Nadal zal de volgende vier tot zes weken niet op het tenniscourt te zien zijn. De Spanjaard moet door een blessure forfait geven.

Nadal maakte het nieuws vandaag bekend op Twitter. Vorige week tijdens de finale van het Masters 1.000-toernooi in Indian Wells had hij al last.

Hij blijkt nu met een ribblessure te sukkelen en zal enkele weken out zijn. "Dit is geen goed nieuws en ik had het niet verwacht", schrijft Nadal op Twitter.

"Ik ben gedeprimeerd en droevig want de start van het seizoen was zo goed. Maar ik heb altijd vechtlust getoond en nu moet ik geduld oefenen en hard werken aan mijn herstel."