Alison Van Uytvanck in eerste ronde uitgeschakeld in Miami

Alison Van Uytvanck heeft de eerste ronde van het WTA 1.000-toernooi in Miami niet overleefd.

Van Uytvanck verloor in de eerste ronde van de Oekraïense Marta Kostyuk (WTA 55) na net geen twee uur tennis.

Setstanden waren 4-6, 6-2 en 6-1. In de volgende ronde wacht voor de Oekraïense de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 28). Zij was vrij in de erste ronde.

Kirsten Flipkens moet nog haar laatste kwalificatieronde afwerken. Ook Elise Mertens, Greet Minnen en Maryna Zanevska komen nog in actie.