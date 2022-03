Top vijf goed dooreengeschud, Elise Mertens zakt plaatsje op WTA-ranking

Vanmorgen werd de nieuwe wereldranglijst in het vrouwentennis voorgesteld, met toch redelijk wat positiewijzigingen.

Ashleigh Barty blijft nummer één op de WTA-ranking, maar Iga Swiatek gaat van de vierde naar de tweede plaats.

Maria Sakkari stijgt dan weer van plaats zes naar plaats drie. Barbora Krejcikova en Aryna Sabalenka zakken allebei twee plaatsjes naar vier en vijf.

Elise Mertens wordt dan weer een plaats en is nu 24ste. Alison Van Uytvanck gaat van 58 naar 56. Zanevska is 68ste, Greet Minnen 81ste.

Update: Ook bij de mannen is de rangschikking aangepast. Novak Djokovic springt over Daniil Medvedev en is opnieuw nummer 1 van de wereld.