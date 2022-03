Kirsten Flipkens en Zizou Bergs kennen succes in respectievelijk Miami en Lille

Nog een drukke tennisavond werd het, want Kirsten Flipkens en Zizou Bergs kwamen nog in actie. Flipkens deed dat we in Amerika, in een andere tijdszone dus.

Kirsten Flipkens speelde immers al een eerste kwalificatiematch voor het WTA-toernooi van Miami. Het werd een erg spannende bedoening, met eerst Diane Parry die een set binnenhaalde en nadien Flipkens. Helemaal aan het eind van de derde set kon Flipkens dan de beslissende break forceren, om met 4-6, 6-4 en 7-5 de winst op zak te steken. BERGS ZET TRAGE START RECHT Zizou Bergs kende in de eerste ronde van de challenger van Lille tegen de Fransman Antoine Hoang geen goede start: hij leverde zijn eerste opslaggame blanco in. Gelukkig was de reactie van onze landgenoot uitstekend: hij haalde de achterstand al snel op en won bij 3-3 drie spelletjes op rij. In de tweede set vielen er vanaf 3-3 drie breaks te noteren, waarvan twee in het voordeel van Hoang. In de beslissende derde set hielden beide spelers mekaar in evenwicht tot 4-4. Bergs ging ging dan door de opslag van Hoang en kon vervolgens de wedstrijd uitserveren. Met 6-3, 4-6 en 6-4 verzekerde Bergs zich van een plekje in de volgende ronde.