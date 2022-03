Amerikaan houdt Nadal verrassend van de toernooizege in Indian Wells, Świątek wint bij de vrouwen

De ontknopingen in Indian Wells zijn achter de rug: Rafael Nadal steekt de toernooizege niet op zak. Een verrassing, want Nadal had in 2022 nog niet verloren.

Taylor Fritz was er op gebrand om voor eigen volk de titel te pakken en kende een kanonstart: tweemaal ging hij door de opslag van Nadal, terwijl de Amerikaan geen punt prijs gaf in zijn eerste twee opslagbeurten. Zo stond het warempel 4-0. Nadal knabbelde wel aan de achterstand, maar zou zijn service nog een derde keer moeten inleveren in de eerste set.

Onbegonnen werk om zo setwinst te kunnen ambiëren. Bij 5-4 in de tweede set had Fritz een eerste matchbal. Die werkte Nadal nog weg. Breakkansen voor de Spanjaard in het volgende game bleven onbenut en in de tiebreak was het toch weer Fritz die aan het eind het verschil kon maken. De stunt was zo een feit: Fritz klopte Nadal met 6-3 en 7-6 (7/5) en won Indian Wells.

© photonews

Bij de vrouwen was het Iga Świątek die de trofee veroverde. De Poolse stond in de finale tegenover Maria Sakkari. Die maakte aanvankelijk nog wel een achterstand goed, maar vanaf 4-4 was het al Świątek wat de klok sloeg. Dat leverde uiteraard toernooiwinst op voor de speelster die Roland Garros al op haar palmares heeft staan. Świątek won met 6-4 en 6-1.