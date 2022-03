18 op 18 voor Nadal, Halep heel vlotjes door naar halve finales op Indian Wells

Vannacht kwamen heel wat tennissers in actie op de Masters 1.000 van Indian Wells in de Verenigde Staten.

Raphael Nadal had het niet gemakkelijk tegen de Amerikaan Reilly Opelka, maar won wel met 7-6 (7/3), 7-6 (7/5). In de kwartfinales wacht Nick Kyrgios.

Het was de achttiende zege op rij voor Nadal, die dit jaar nog steeds ongeslagen is. Ter info, Novak Djokovic won in 2011 41 keer op een rij.

Andrey Rublev klopte de Pool Hubert Hurcacz (ATP-11) met 7-6 (7/5) en 6-4. Hij treft nu de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP-35) die met 6-3 en 7-6 (8/6) won van de Amerikaan John Isner (ATP-23).

Bij de vrouwen had Simona Halep slechts 53 minuten nodig om de Kroatische Petra Martic (WTA-79) met twee keer 6-1 te kloppen. Zij speelt tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Poolse Iga Swiatek (WTA-4) en de Amerikaanse Madison Keys (WTA-29).