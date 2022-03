Ondanks de oproep: Aryna Sabalenka en andere (Wit-)Russische speelsters mogen blijven tennissen

Opluchting wellicht bij Aryna Sabalenka. De Wit-Russische en Russische tennisspeelsters mogen in actie blijven komen in toernooien op de WTA Tour.

Nochtans had de Oekraïense speelster Marta Kostyuk onlangs een emotioneel betoog gehouden om Russische atleten te weren van tennistoernooien. Door de oorlog die momenteel aan de gang is in haar thuisland, beweerde Kostyuk dat het haar pijn deed om Russische spelers en speelsters te zien op de toernooien.

SPEELSTERS NIET STRAFFEN

De WTA, de federatie die instaat voor de organisatie van het vrouwentennis, gaat aan haar oproep geen gehoor geven. "Speelsters mogen niet gestraft worden voor het autoritaire leiderschap in hun land", aldus grote baas Steve Simon in een gesprek met BBC.

"We hebben nog nooit atleten verboden deel te nemen vanwege de politieke positie die hun land inneemt", gaat Simon verder. "Er zou dus iets heel belangrijks moeten gebeuren om dit te doen veranderen." Wat wel mogelijk is, is dat regeringen maatregelen gaan opleggen aan Russiche en Wit-Russische speelsters. Simon hoopt dat het zover niet komt. De Wit-Russische Sabalenka, de nummer 3 van de wereld, kan voorlopig op titels blijven jagen.