Zanevska in Las Vegas in plaats van in Oekraine in huwelijksbootje gestapt: "Morgen komt misschien niet"

Maryna Zanevska is in het huwelijksbootje gestapt. Dat deed ze niet in Oekraïne maar in Las Vegas. De plannen werden dus danig aangepast en ook de timing.

Zanevska is een Oekraïense van afkomst en komst sinds september 2016 uit voor België. Het nieuws over haar huwelijk deelt ze op haar Instagrampagina. "We zouden trouwen in Oekraïne. Door de oorlog in mijn thuisland, is dit zeker niet het moment om te vieren."

Zanevska huwde met haar Duitse verloofde Philipp-Andreas Schmidt. "Ik heb de laatste twee weken beseft dat niets zo belangrijk is als vrede, familie, liefde. Ik besefte dat ik niet moest wachten op morgen of op het juiste moment, want morgen komt misschien niet."

Reeds op 13 maart stapte Zanevska dus in het huwelijksbootje. Dat deed ze in Las Vegas, enkele dagen na haar nederlaag op Indian Wells. "Ik bid dat de oorlog in Oekraïne over zal gaan en ik met mijn familie dit speciale moment in ons leven zal kunnen vieren."