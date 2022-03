Verrassingen op Indian Wells: naast nummer 1 bij de mannen sneuvelt bij de dames ook Elise Mertens al

Het is een nacht met een aantal verrassingen geworden op Indian Wells. Elise Mertens is daar helaas ook bij. Bij de mannen viel vooral de uitschakeling van Medvedev op.

De Australische Daria Saville was op papier een haalbare kaart voor Elise Mertens in de derde ronde. De realiteit bleek anders. Mertens begon nochtans prima en won de eerste twee spelletjes, maar zag haar opponente meteen langszij komen en in de loop van de set het commando overnemen.

In de tweede set schoot opnieuw Mertens het best uit de startblokken, waarna Saville haar achterstand inhaalde. Deze keer kon Mertens aan het einde van de set nog wel het verschil maken. In de derde set miste Mertens dan weer compleet haar start en dat kon ze zich niet permitteren. Na vier games op rij te verliezen, knabbelde Mertens nog aan haar achterstand. Tevergeefs. Het werd 6-3, 4-6 en 6-3 voor Saville.

© photonews

Bij de heren was er al een grote verrassing uit de bus gevallen door de uitschakeling van Medvedev, de kersverse nummer 1 van de wereld. Monfils beleefde nog eens een gloriemoment. Na het verliezen van de eerste set werd de Fransman alleen nog sterker. Medvedev kon nog wel een break goedmaken, maar won vanaf 3-3 in de tweede set nog amper een spelletje. Monfils kegelde hem met 4-6, 6-3 en 6-1 uit het toernooi.