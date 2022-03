Zverev in tweede ronde uitgeschakeld in toernooi van Indian Wells

Geen derde ronde voor Alexander Zverev. De Duitser ging in zijn eerste match op Indian Wells er meteen uit.

Zverev was vrij in de eerste ronde van het ATP Masters-toernooi van Indian Wells. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul.

Setstanden waren 6-2, 4-6 en 7-6 (7/2). Stevige tegenvaller voor de Duitser die eind februari nog wegens onsportief gedrag uit het toernooi van Acapulco werd gezet.

Daarvoor kreeg hij een stevige boete en een voorwaardelijke schorsing van acht weken.