België na schorsing van Wit-Rusland automatisch naar finaleronde Billie Jean King Cup

België zal er automatisch bij zijn in de finaleronde van de Billie Jean King Cup. Het moet Wit-Rusland niet eerst nog voorbij in een voorronde. Door de schorsing van Wit-Rusland mogen de Belgische speelsters rechtstreeks naar de eindronde.

De tennisfederatie ITF heeft zowel Rusland als Wit-Rusland geschorst, als reactie op de Russische invasie van Oekraïne. De ontmoeting tussen Wit-Rusland en België die half april op het programma staat, vervalt zo. België gaat rechtstreeks naar de finaleronde.

De ITF heeft in een officiële mededeling bekendgemaakt welke landen Rusland en Wit-Rusland zullen vervangen in de landencompetities. In de Billie Jean King Cup gaat België dus automatisch door ten koste van Wit-Rusland en Australië neemt de plek van Rusland in. Daardoor mag ook Slovakije, de tegenstander van de Australië in de voorronde, rechtstreeks naar de finaleronde.

ITF Board confirms 2022 replacements for Russian and Belarusian teams



Read more ⬇️ — ITF (@ITFTennis) March 14, 2022

Naast België, Australië en Slovakije is ook Zwitserlnad reeds zeker van een ticket voor de finaleronde als runner-up van vorig jaar. Het was uitgerekend Rusland dat vorig jaar zowel de Billie Jean King Cup als de Davis Cup won.