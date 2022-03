Kirsten Flipkens geraakt met dubbelpartner uit India niet verder dan achtste finales op Indian Wells

Tot in de achtste finales is Kirsten Flipkens geraakt in het dubbelspel op Indian Wells. Met de uit India afkomstige Sania Mirza vormde Flipkens een dubbelduo in de VS. Onder hen tweetjes hadden ze ervaring zat, maar de achtste finales werden toch het eindstation.

De eerste klip hadden Flipkens en Mirza wel omzeild. Ze hadden Aoyama en Krunić geklopt in de eerste ronde met 6-3, 3-6 en [10-7]. Volgende tegenstandsters waren Gabriela Dabrowski en Giuliana Olmos. Nadat beide duo's makkelijk hun eerste opslaggame wonnen, was het in de volgende spelletjes steeds spanning troef. Flipkens en Mirza maakten een achterstand onmiddellijk goed, maar trokken alsnog aan het kortste eind. De eerste set zagen ze vliegen, er moest dus gereageerd worden. Dat deden ze ook: bij 2-2 in de tweede set slaagden Flipkens en Mirza erin om een kloofje bij mekaar te tennissen. Die bleef ook op het scorebord in het verdere verloop van de set. METEEN ACHTERVOLGEN IN SUPER TIEBREAK Ook deze keer moest een super tiebreak dus de beslissing brengen. De Canadees/Mexicaanse tanden won meteen de eerste vier punten. Het was onbegonnen werk voor Flipkens en Mirza om die achterstand ook nog weg te poetsen. Er kwam een einde aan hun toernooi: Dabrowski en Olmos wonnen met 6-4, 4-6 en [10-3].