Indian Wells: Elise Mertens kent geen genade met veelbesproken Oekraïense, Alison Van Uytvanck gaat eruit

Wisselend succes voor de Belgische dames op Indian Wells. Elise Mertens won, Alison Van Uytvanck niet. Zo is de logica gerespecteerd. Al waren het wel bijzondere wedstrijden, zeker die van Mertens. Ze moest het opnemen tegen de Oekraïense Kostyuk.

Het waren emotionele scènes nadat die het onlangs Maryna Zanevska partij gaf. Kostyuk heeft zich openlijk uitgesproken over de oorlog in haar land en vindt dat de tennisinstanties geen spelers en speelsters uit Rusland op toernooien zouden mogen toelaten. Dat is voorlopig wel nog het geval.

Veel last gaat Kostyuk daar op Indian Wells niet van hebben, want ze ligt er dus al uit in het enkelspel. Kostyuk nam wel de eerste twee spelletjes voor haar rekening in haar eersterondepartij. Elise Mertens begon vervolgens aan een reeks van negen spelletjes op rij. Meer dan het redden van de eer gunde ze haar opponente ook niet in de tweede set. Een klinkende overwinning dus voor Mertens: 6-2 en 6-1.

© photonews

Alison Van Uytvanck kreeg het zeventiende reekshoofd Elena Rybakina tegenover zich. De Kazachse trok de spannende games aanvankelijk allemaal naar zich toe. In de tweede set kon Van Uytvanck een 0-40 op de service van haar tegenstandster niet verzilveren. Toen ze even later dan wel haar eigen opslag inleverde, loerde de uitschakeling om de hoek. Rybakina haalde het met 6-1 en 7-5.