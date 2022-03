David Goffin moet na thriller nipt het onderspit delven in eerste ronde op Indian Wells

Na zijn zeges in de Davis Cup staat David Goffin terug met de voeten op de grond. Op Indian Wells heeft Goffin de eerste ronde niet overleefd in het enkelspel. Het scheelde nochtans heel weinig. Jordan Thompson was net een tikkeltje beter.

Het werd een lang gevecht tussen beide heren waarin Goffin als beste van start ging. Een break in het openingsspel, waar hij echt wel voor moest knokken, bleef de volledige eerste set op het bord. Enkel wanneer Goffin serveerde voor de set, had Thompson een kans op een rebreak. Die ene mogelijkheid wist de Australiër niet te grijpen. Goffin een set voor dus en toen hij ook 1-3 voor kwam in set twee, zag het er heel goed uit. Die voorsprong moest hij echter meteen weer inleveren. Er bleven nadien kansen komen voor beide spelers op de service van de tegenstander. Het was Thompson die via een volgende break met de tweede set aan de haal ging. TERUGKEER TEVERGEEFS Doorgaan op hetzelfde elan, dat had Thompson in gedachten en dat deed hij ook. Bij 3-0 stond Goffin al met zijn rug tegen de muur. Bij 5-2 nog wat meer, maar Goffin kwam nog helemaal terug tot 5-5. Er kwam dus een tiebreak aan te pas, maar daarin won Thompson vier punten op rij. Dat was doorslaggevend: de Australiër schakelde Goffin uit met 4-6, 7-5 en 7-6 (7/3).