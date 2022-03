Verrassend: Elise Mertens en Kudermetova al in eerste ronde Indian Wells uitgeschakeld door Japans dubbelduo

In tegenstelling tot in andere toernooien dit jaar zijn Elise Mertens en Kudermetova er op Indian Wells niet in geslaagd om ver te geraken in het dubbelspel. Verrassend genoeg werden ze al in de eerste ronde uitgeschakeld door twee Japanse dames.

De speelsters die voor een stunt zouden zorgen, luisterden naar de namen Hozumi en Ninomiya. Met in totaal vijf breaks slingerde het momentum heen en weer in de eerste set. Vanaf 3-3 zouden Mertens en Kudermetova geen spelletje meer winnen in die set. Onder meer omdat Hozumi en Ninomiya twee games wonnen na een beslissend punt in het tweede deel van de set. Ook in de tweede set bleven Mertens en Kudermetova te kwetsbaar op hun eigen opslagen. Het scoreverloop was exact hetzelfde: het ging gelijkop tot 3-3, waarna hun Japanse tegenstandsters afstand namen. Zelfs het afdwingen van een derde set zat er dus niet in. Met tweemaal 6-3 ging de winst naar Hozumi/Ninomiya. In de vorige toernooien haalde Mertens minstens de halve finale in het dubbel, op Indian Wells gaat ze er meteen uit.