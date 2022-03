"Ik zal niet kunnen spelen in de VS": Novak Djokovic komt niet in actie op Indian Wells en in Miami

Nochtans werd de huidig nummer 2 van de wereld wel opgenomen in de loting voor Indian Wells, hoewel er nog vraagtekens stonden achter zijn eventuele deelname. Het is nu helemaal zeker dat die deelname er dit jaar niet komt.

"Hoewel ik automatisch was ingeschreven voor de loting van Indian Wells en Miami, wist ik dat ik waarschijnlijk niet naar de VS zou kunnen reizen. Gezondheidsdienst CDC heeft bevestigd dat de regels niet zullen veranderen, dus ik zal niet kunnen spelen in de VS", schrijft Djokovic op zijn sociale media.

While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I’d be able to travel. The CDC has confirmed that regulations won’t be changing so I won't be able to play in the US. Good luck to those playing in these great tournaments 👊