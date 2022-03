Net geen hoofdtabel: Flipkens buigt na spannende driesetter in kwalificaties Indian Wells het hoofd voor Amerikaanse

Het is Kirsten Flipkens net niet gelukt om via de kwalificaties de hoofdtabel te halen op Indian Wells. Ze moest het in de tweede kwalificatieronde opnemen tegen Caty McNally. De Amerikaanse haalde het na drie spannende sets met 7-5, 3-6 en 6-4.

Het was strijden voor elk punt, voornamelijk in de eerste set. Die duurde bijna een uur lang. Na tien spelletjes hielden beide dames mekaar dan ook nog perfect in evenwicht. Een late break deed de set alsnog in het voordeel van McNally uitdraaien.

LAATSTE KEER HOOFDTABEL IN MELBOURNE

De laatste keer dat Flipkens op de hoofdtabel van een toernooi stond, was op de Australian Open. Het verlangen was dus wel groot om nog een keer de eerste ronde te halen en dat toonde Flipkens ook in de tweede set, waarin ze vlotter de punten en games binnenhaalde.

De spanning bleef verzekerd tot het einde in de beslissende derde set, die de winnares moest aanduiden en dus ook de kwalificatiespeelster die naar de hoofdtabel ging. Dat was dus toch McNally, die na twee uur en ruim twintig minuten een tikkeltje beter bleek te zijn.