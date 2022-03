Goffin klaar voor Indian Wells, tegenstander komt uit Australië en mogelijk duel met Djokovic

Met twee zeges in het enkelspel op de Davis Cup tegen Finland lijkt David Goffin klaar voor Indian Wells.

De twee overwinningen in de Davis Cup waren heel welgekomen voor David Goffin. Na een verschrikkelijk slecht seizoensbegin zakte onze landgenoot weg naar de 71ste plaats op de ATP-ranking.

De zeges doen het beste vermoeden voor het ATP Masters 1.000-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells. In de eerste ronde is de Australiër Jordan Thompson de tegenstander.

Als Goffin in de eerste ronde wint, dan zit het er goed in dat Novak Djokovic in de volgende ronde de tegenstander is. Als hij tenminste mag spelen, omdat hij niet gevaccineerd is.